Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15’inci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank’ı 76-68 mağlup etti ve üst üste 3. maçını da kazandı. Ergin Ataman eski takımına karşı zafer elde ederken, Oktay Mahmuti G.Saray’ın başındaki ilk maçından üzgün ayrıldı. İyi savunma yapan sarı-kırmızılılar, Göksenin Köksal ve Summers’ın bulduğu sayılarla ilk periyodu 20-18 önde bitirdi. Motum, Brown ve Muhaymin Mustafa’nın basketleriyle toparlanan Anadolu Efes, devreye 40-37 üstün girdi. Birkan, Dunston ve Douglas’ın sayılarıyla 23. dakikada farkı çift hanelere (49-37) taşıyan lacivert-beyazlılar son çeyreğe de 60-47 önde başladı. Bu bölüme 13-1’lik seriyle giren Aslan, Mehmet Yağmur ve Preldzic’in 3 sayılık basketleriyle 34. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 61-60. Fakat son dakikalarda Birkan Batuk ve Dunston ile kritik sayılar bulan Ergin Ataman’ın ekibi parkeden 76-68 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka: 65-98, Sakarya BŞB-Eskişehir Basket: 100-89, Muratbey Uşak-Trabzonspor: 100-71.