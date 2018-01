Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şampiyonluk için iddialı. Takımının kamp yaptığı Antalya’da açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, zirve ile aralarında fazla puan farkı bulunmadığını hatırlatarak “Puan farkı fazla değil ama sezon başı doğru düzgün planlı programlı gidebilseydik şu an daha farklı bir yerde olurduk. İlk dört maçımız hayati derecede önemli. Bu karşılaşmalar yol haritamızı belli edecek. Yarıştan kopmak istemiyoruz. Kupada ve ligde en iyi yerlere gitmek istiyoruz” dedi. Elindeki kadrodan genel olarak memnun olduğunu söyleyen Çalımbay “Ama kendi ekibimi kurmak isterdim. Sıkıntı yaşamadan yolumuza devam ederdik” ifadelerini kullandı.



Taraftar muhteşem

Bordo-mavili camianın baskısından olumsuz etkilenmediğini söyleyen Çalımbay “Ben 20 sene Beşiktaş’ta oynadım. Orada her zaman vardı. Baskı o kadar önemli değil, sen işini yapacaksın, işine bakacaksın. Sezon başında kendi takımımızı kurabilseydik, birlikte çalışabilseydik hiçbir şeyden korkumuz olmazdı zaten. Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar. Tabi planlamayı, futbolcu seçimini doğru yaparsan. Taraftar, şehir ve lobi olarak güçlüyüz. Tek şey biraz zaman, biraz sabır, plan program ve Trabzon’a göre oyuncu alman gerekiyor. Futbolu çok seven bir yer, mükemmel bir taraftarı var. Şehirdeki en önemli şey müthiş taraftar. Onlarla bütünleşince başarı gelir” dedi.

Remy gereksiz

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Loic Remy’ye teknik direktör Rıza Çalımbay olumsuz bakıyor. Başkan Muharrem Usta ile görüşen tecrübeli teknik adamın, kadrosundaki yeterli sayıda forvet oyuncusu olduğunu belirterek “Burak Yılmaz, Rodallega ve N’doye bana yeter. Bizim takviye yapmamız gereken bölge sol bek ve stoper” dediği öğrenildi. Remy transferinin hesaplı olması sebebiyle gelecek sezon transferi olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen Muharrem Usta’nın görüşmelere devam ettiği gelen bilgiler arasında. Trabzonspor bu transfer gerçekleşirse bonservis ücreti vermeyeceği golcü oyuncuya yıllık 1,9 milyon avro ödeyecek.