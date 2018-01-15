Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9. dakikadaki Chamberlain’ın golüne 40’ta Sane cevap verdi: 1-1. İkinci yarıda müthiş bir pres yapan Liverpool 59’da Firmino, iki dakika sonra da Mane’nin bazukasıyla skoru 3-1 yaptı. Kalecinin büyük hatasını affetmeyen Salah 68’de farkı üçe çıkardı: 4-1. 84’te Bernardo Silva, 90+1’deki İlkay Gündoğan’ın kapanış golü mağlubiyeti önleyemedi. 62 puanlı lider M. City bu yenilgiye rağmen en yakın rakibi M. United’ın 15 puan önünde.