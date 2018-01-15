Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul ile ilgili konuşan Başkan Dursun Özbek “Bence güzel bir seçim olacak. Gerilim çıkması söz konusu değil. Yaklaşık 3 bin üyenin oy kullanacağını tahmin ediyorum” dedi. “Galatasaray tarihine geçecek bir sürü proje ortaya koyduk. Başladığımız projelerin devamını sağlamamız lazım. Harika bir tesis yapacağız. Oteli açacağız. Dijital anlamda iyi bir gelir gelecek. Müthiş, tarihi yansıtan müze yaptık. Sponsor gelirlerini artırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullanan Özbek “Basketbolu şirket altında toplayacağız. Spor salonu ile Aslantepe’deki arazimiz 365 gün yaşayacak bir yer olacak. Stadın altını geliştirmek için proje yapacağız” açıklamasında bulundu.

Bazı üyelerin geçen sene olağanüstü seçim için imza topladığını hatırlatan Başkan Özbek “Mayıstan eylül ayına kadar imza toplayanların hepsi tüydü. Mustafa Bey’i tebrik ediyorum. Adaylığını koydu. Seçimi savunanlardan daha iyi Galatasaraylı bence. Diğer arkadaşlar da şapkalarını önlerine koyup düşünsün. Lafla peynir gemisi yürümez. Görev geldiğinde hiçbiri ortada yok” ifadelerini kullandı. Başkan adaylarından Mustafa Cengiz’in listesinde sadece iki kişiyi tanıdığını anlatan Özbek “Mustafa Bey’in listesini gördüm. Onlar da hizmet için buradalar. Yakından tanıdığım bir iki isim var. Onun dışındakileri tanımıyorum” şeklinde konuştu.