Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Antalya Belek’te ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Fatih Terim basın mensupları ile kahvaltı edip, sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Fatih Terim, şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmeler yaparken, takımın seviyesini yukarı çekmeye çalıştıklarını söyledi. Terim “Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Takımın kapasitesini yükseltmek istiyorum. Bununla uğraşıyorum. Kaç kişi olursak olalım, bir bütün olarak mücadele edeceğiz. Sonuçta emek olmadan yemek olmaz. 11’de olamayan futbolcu, sonraki maçta olabilir. Her maç zor geçecek. Oyuncularıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Asamoah düşük ihtimal

“Güzel bir hava var. Mutlu insanlar başarı gösterir. Çok şükür rahatız” ifadeleriyle takımın atmosferini anlatan Fatih Terim, transfer konusuyla ilgili de konuştu. Tecrübeli teknik adam “Sol bek eksik dedik. Asamoah’ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işler belli olmaz. Devre arası transfer zor iş. İşin teknik yanı kadar ekonomik yanı da önemli. Ayın sonuna daha var. Bir an evvel gelse iyi olur ama ocak transferleri kolay değil. Dikkat edilmesi gerekir. Biz teknik açıdan eksik gördüğümüz yerleri bildirdik” dedi. Sakatlığı süren Fernando Reges’in durumu hakkında bilgi veren tecrübeli teknik adam “Fernando iyiye gidiyor. Koşulara başlayacak. Gayet iyi çalışıyor. Umduğumuzdan erken gelebilir. Kayserispor maçına yetiştirmek güzel olurdu ama zor” diye konuştu.

HAGI’DEN TERİM ÖNGÖRÜSÜ: Avrupa’da bir kupa daha

Romanya Birinci Ligi takımlarından FC Viitorul’u çalıştıran Gheorghe Hagi, Fatih Terim ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. “Fatih Terim ile akşam iki saate yakın sohbet ettik, eski günleri andık” diyen Rumen teknik adam “Terim’in Galatasaray’ın başına geçmesi büyük bir iş. Galatasaray’ın onunla beraber daha iyi yerlere geleceğini, Avrupa’da tekrar bir kupa kazanabileceğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

“Emre Mor ve Ozan Tufan gündemimizde yok”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Dursun Özbek’le beraber gazetecilerle yaptıkları kahvaltıda transfere de değindi. Tecrübeli teknik adam, “Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Carole’ün dönmesi şu an için söz konusu değil. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimle ile görüşürüz” dedi.