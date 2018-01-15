Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Abdullah Avcı yönetiminde istikrarlı bir çıkış sergileyen ve sezonun ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir’de ciddi anlamda “şampiyonluk” konuşuluyor. Oysa geçen sezon da aynı durum vardı ama teknik ekibinden oyuncusuna kadar hiç kimse “şampiyonluk” kelimesini telaffuz etmiyordu. Şimdi öyle değil. Kaptan Emre Belözoğlu başta olmak üzere herkes öz güvenli bir şekilde hedefe odaklandıklarını ve mutlu sona inandıklarını söylüyorlar. Hele ki oyuncuların da çok istediği Arda Turan’ın da gelmesiyle hava daha da iddialı hâle gelmiş durumda. Sezonun ilk yarısında sol kanat konusunda bir türlü kalıcı bir çözüm bulamayan Abdullah Avcı, millî futbolcunun gelmesiyle rahatladı. Sol kanatta Elia, Kerim ve zaman zaman Napoleoni’yi deneyen Abdullah Hoca, fiziki olarak hazır görmesi hâlinde Arda Turan’ı ligdeki Bursa maçında 11’e yazmaya hazır.