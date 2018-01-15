Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diogo Kotscho, Beşiktaş’ın İstanbul’a getirerek, sağlık kontrolünden geçirdiği Cyle Larin konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÇOK ŞAŞIRDIM



Kotscho, Kanadalı golcünün Beşiktaş formalı fotoğraflarını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren, “Ben daha önce hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu yaşananlar çok garip” diye konuştu.

Cyle Larin ile 2019 yılı sonuna kadar sözleşmeleri olduğunu dile getiren Diogo Kotscho, “Cyle Larin bizim oyuncumuz ve 2 yıl daha kontratı var. Bu durumdaki bir oyuncunun kulübüyle hiç görüşmeden kendisiyle transfer görüşmesi yapılması mümkün değil. Beşiktaş bizimle anlaşmadı. Onun da ötesinde bizimle görüşmedi bile. Bu olanlara gerçekten inanamıyorum. Beşiktaş uluslararası transfere dair bir çok konuyu ihlal etti” dedi.

LARİN'İN İMZASI VAR



Cyle Larin’in garanti kontratının bittiği ve sonrasında opsiyonun kulüp tarafından oyuncunun onayı alınmadan uzatıldığına yönelik iddiaları hatırlatılan Orlando City Asbaşkanı, “Larin’in bizimle 3+2 yıllık sözleşmesi vardı. Kulüp opsiyonu şeklindeki bu hakkımızı 2017 Mayıs’ta kullandık ve yürürlüğe de girdi. Bunun altında Larin’in de imzası var. Sözleşme 2 yıl uzatıldı ve Cyle Larin 2019 sonuna kadar bizim kontratlı futbolcumuz oldu” diye konuştu.

Diogo Kotscho, Beşiktaş’la bonservis konusunda anlaşamamaları halinde konuyu FIFA’ya taşıyacaklarını bildirdi. ABD’li yönetici, “Konuyla ilgili belgeleri nezaketen Türk kulübüne göndereceğiz. Beşiktaş o zaman oyuncunun sözleşmesini görecek. Bundan sonra bizimle temasa geçilmesi gerekiyor. İsterlerse Cristiano Ronaldo’yu da transfer edebilirler ancak her futbolcunun bir bedeli vardır. Kulüp olarak transfere karşı değiliz, belgeleri gördükten sonra bizimle bonservis konusunda konuşmaları gerekecek. Eğer bunu da yapmazlarsa o zaman ikinci adım olarak konuyu FIFA’ya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

GERİ ADIM ATMAK YOK



Siyah-beyazlı kulübün tüm hukuki tedbirleri aldıktan sonra 22 yaşındaki Kanadalı oyuncuya resmi imza attıracağı öğrenildi. Her türlü olasılığı hesaplayan Başkan Fikret Orman’ın da Larin konusunda kesinlikle geri adım atılmaması yönünde profesyonellere talimat verdiği ifade edildi.