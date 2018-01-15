Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'in Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Arda Turan, düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Arda, Galatasaray'la ilgili gelen soruya, "Bana kuçak açmadılar" şeklinde cevap verdi.

BANA KUCAK AÇARLARSA DÖNERİM DEMİŞTİM

Bir muhabirin "Türkiye'ye dönersem sadece Galatasaray'a gelirim" demiştin. Ne değişti?" sorusuna Arda, "Galatasaray bana kucak açarsa döneceğim tek takım Galatasaray demiştim. Bu konuda fikrim hiç değişmedi" dedi.

G.SARAY TARAFTARINA CEVAP

Sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi hakkında da konuşan Arda, "İnsanların duygusallığını anlıyorum ama bu transfer için çok emek verdiler. Bugüne haksızlık etmeyelim. Kulübümdür, başımın üstünde yeri var. Başka zaman konuşuruz." dedi.