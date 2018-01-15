Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir’in Barcelona’dan transfer ettiği Arda Turan ilk idmanına çıktı. Takım arkadaşları tarafından karşılanan Arda’ya Başakşehirli taraftarlardan yoğun destek geldi. Kendisine yapılan tezahüratlara karşılık veren Arda birçok kez tribünler tarafından çağrıldı. Öte yandan Emre Belözoğlu ile birlikte de tribünlere çağrılan Arda Turan, tribünleri tecrübeli futbolcu ile birlikte selamladı. Çalışmalar sırasında istekli ve arzulu görünen Arda, antrenmanın basına açık olan son kısmında Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.



Başakşehirli futbolcular antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra antrenmanın basına açık olan son bölümde ise 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi.