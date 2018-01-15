Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın yeni transferi Yerry Mina, ilk kez taraftarın karşısına çıkacağı organizasyonda Camp Nou çimlerine çıplak ayaklarıyla adım attı.

Palmeiras'tan 10.5 milyon pound'a transfer edilen savunma oyuncusu 5 buçuk yıllık sözleşmeye imza attı.

BİNLERCE TARAFTAR TARAFINDAN KARŞILANDI

2016 yılında Santa Fe takımından Palmeiras'a transfer olan Mina, 33 maça çıktı. Copa Sudamericana şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, Camp Nou'daki törende binlerce taraftar tarafından karşılandı.

Camp Nou çimlerine çıplak ayaklarla adım atan Mina, bu hareketinin nedenini de açıkladı.

"AYAĞINIZIN TABANI ELE GEÇİRMEK İSTEDİĞİNİZ YERE DEĞECEK"

Her transferi sonrasında bir ritüel olarak bunu yaptığını söyleyen Mina, kutsal kitap olan İncil'den bir alıntı yaptı ve "Ayağınızın tabanı ele geçirmek istediğiniz yere değecek ve burada başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Barcelona taraftarları ise sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Mina'nın bu hareketini jest olarak yorumladı ve oyuncuya destek verdi.