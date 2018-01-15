Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde kadrosunu Elazığspor'dan Berk Yıldız ile güçlendirip, tecrübeli stoper Yalçın Ayhan ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, hücum hattındaki gol sorununu tecrübeli bir golcüyle çözmek istiyor.

BOBO İLE MASAYA OTURULDU



Teknik direktör Erol Bulut'un bu çözümü doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, daha önce ligimizde Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo ile masaya oturdu. 33 yaşındaki golcü oyuncu ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor yönetiminin, işi imzaya bıraktığı bildirildi.







Avustralya Ligi takımlarından Sydney FC'de forma giyen Bobo'nun kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Yeni Malatyaspor'un düşük bir ücret ödeyerek Bobo'nun bonservisini alması bekleniyor.



Tecrübeli forvet, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 15 gol 5 asist yaparak takımını hücumda sırtlayan isim oldu.