Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, kendisini 2.5 yıllığına Başakşehirli yapan sözleşmeye imza attı. Bu arada Arda Turan'ın Başakşehir'de 14 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Arda Turan daha önce de Milli takımda 14 numaralı formayı giymişti.



