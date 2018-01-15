Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısında daha etkili bir performans sergileme adına transfer çalışmalarına devam eden Kardemir Karabükspor, bu bağlamda Güney Kıbrıs’ın Aris Limassol takımından eski oyuncusu Rumen forvet Marius Silviu Alexe ve Belçika’nın ASV Geel takımında oynayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ahmet Karadayı ile prensipte anladı. Sabah saatlerinde Karabük’e gelen Alexe ve Karadayı Özel Medikar Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-mavili ekip Alexe’e ile 1.5 yıllık, Ahmet Karadayı ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.