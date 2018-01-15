Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya para yatırdığı ifade edilen eski futbolcu Uğur Boral ile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu.

Uğur Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemde FETÖ ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi.

Bazıları Üç Büyükler'de oynuyor

Vatan gazetesinde yer alan haberde Boral'ın, kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği ifade edildi.

Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig'deki 'Üç Büyükler'de top koşturduğu aktarıldı.

Teknik direktörler ve menajerlerin de adını verdi

Futbolcular dışında Süper Lig'de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği bildirildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin de ByLock kullandıkları iddia edildi.

Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor.