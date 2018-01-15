Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Atiker Konyaspor ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Peki Trabzon Konya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İlk maçta Trabzonspor karşısında kendi evinde 31. dakikada Ali Çamdalı'nın bulduğu golle 1-0 galip ayrılan Atiker Konyaspor, zorlu Trabzon deplasmanından elde ettiği avantajlı skoru koruyarak bir üst tura çıkmayı istiyor. Trabzonspor ise güçlü rakibi Konyaspor karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak; sahadan 3 planla ayrılmanın hesabını yapıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Trabzonspor Konyaspor maçı, A Spor ekranlarından şifresiz canlı olarak yayınlanacak. A Spor canlı izle linkine tıklayarak Trabzonspor Konyaspor maçını canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

Medical Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 18.00’de başlayacak. ASPOR'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Trabzonspor Konyaspor Türkiye Kupası maçını canlı izlemek için tıklayın

Trabzonspor'un Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan Trabzonspor, yarın rakibini eleyerek, çeyrek finale çıkmayı hedefliyor. Karadeniz ekibinde Antalya kampında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın Atiker Konyaspor karşısında riske edilmeyeceği belirtildi. Hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu konusunda ise son bir değerlendirme yapılacağı, bu futbolcunun maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Trabzonspor'un Atiker Konyaspor maçına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

ÇALIMBAY'DAN İDEAL KADROYA DÖNÜŞ

Konya'da oynanan turun ilk maçında yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, bu maça ideal kadrosu ile çıkacağı öğrenildi. Antalya kampında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz'ın bu maçta riske edilmeyeceği belirtilirken, hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu'nun ise forma giymesi bekleniyor.

KONYASPOR İLE 39'UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Konyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte lig ve kupada toplamda 39'uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta Trabzonspor'un 19, Konyaspor'un 10 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 51 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü.