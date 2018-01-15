Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbulspor Fenerbahçe maçı ATV canlı izle linki bu haberde. Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Peki İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İlk maçta 2-0 üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe, rövanş maçında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe'de tek hedef; elde ettiği avantajlı skorun neticesinde ikinci maçtan da galip gelerek bir üst tura adını yazdırmak... Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran İstanbulspor ise güçlü rakibi İstanbulspor karşısında gol veya goller bularak bir üst turu zorlayacak. Peki İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İstanbulspor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı ATV ekranlarından şifresiz olarak aktarılacak.

İstanbulspor Fenerbahçe maçını ATV ekranlarından şifresiz canlı izlemek için tıklayın

İSTANBULSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Müsabaka, ATV’den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor’un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.Fenerbahçe’nin karşılaşmaya gençlerden ve sezon içinde çok süre alamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.Fenerbahçe Türkiye Kupası 5. Tur'da Adana Demirspor'u 4-1 ve 6-0'lık skorlarla mağlup ederek bir üst tura adını yazdırmıştı. Sarı-lacivertli takım Süper Lig'de ise bu sezon sadece 2 kez mağlup oldu. 17 maça çıkan Fenerbahçe 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

İSTANBULSPOR VE GÖZTEPE MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Kukesi karşısında sakatlanan ve sağ arka adalesinde ödem oluştuğu öğrenilen Şener'in, 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor ve 20 Ocak'ta ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Göztepe maçlarında forma giyemeyeceği belirtildi.

Millî oyuncunun tedavisine hemen başlandığı aktarıldı.

NETO VE HASAN ALİ DE YOK!

Ayrıca Brezilyalı stoper Neto ve Hasan Ali Kaldırım'ın da Göztepe maçında forma giyemeyeceği bildirildi.