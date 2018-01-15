Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tecrübeli teknik adam Ozan Tufan'ın transferi için oyuncu ile görüştüğü yönünde çıkan iddiaları da yalanladı.

Şenol Güneş, Ozan Tufan sorusunun üzerine ''Benim teklif ettiğimi söylüyorlar oyuncu almak ile ilgili. Öyle bir şey olsa, kulübe söylerim. Kulübün profesyonel oyuncusu, zaten mevki olarak fazla olduğumuz bir yerde teklif yapmam mümkün mü?'' ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, Vida ve genel olarak transfer konusunda da kısa bir değerlendirme yaptı.

İşte Şenol Güneş'in diğer açıklamaları...

''Vida gayet iyi, uyumlu. Fizik olarak da anlayış olarak da hazır. Oyun yapısı olarak zaman zaman sarkmalar oldu ama o da zamanla düzelecek.''

''Transferle ilgili açıklamayı başkan yapıyor. Onun sözünün üzerine bir söz söylemek olmaz. Larin ile ilgili görüşüldüğünü biliyorum.''

''Bir başka oyuncu alınabilir. Giden de gelen de olabilir, önemli olan takımın başarılı olması.''

''Cenk Tosun'u top saklama, takıma uyum olarak ilk maçı için olumsuz bulmadım. İlk maçına göre olumlu işler yaptığını düşünüyorum. 2 yıldan beri geliştirdiği önde top saklama ve orta saha ile bütünleşmeyi yapmaya çalıştı. O ligde oynayacak kalitesi var.''