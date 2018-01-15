Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi hazırlıkları kapsamında TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Tuzlaspor ile özel maçta karşılaştı. İlk hazırlık maçında Viitorul'u 2-0 mağlup eden Galatasaray ikinci hazırlık maçını da kazandıktan sonra ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki Galatasaray Tuzlaspor maçı özeti ve golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? Galatasaray'ın gollerini 1. dakikada Gomis, 8. dakikada Selçuk İnan, 10 ve 12. dakikada Garry Rodrigues ve 40. dakikada Denayer'den geldi. İşte detaylar...

GALATASARAY 5-0 TUZLASPOR [ÖZET]

GOL - 40. dakika Galatasaray Denayer ile skoru 5-0 yaptı.

GOL - Garry Rodrigues 12. dakikada skoru 4-0'a getirdi.

GOL - Garry Rodrigues 10. dakikada durumu 3-0 yaptı.

GOL - Selçuk İnan frikikten attı. 8. dakika Galatasaray 2-0 Tuzlaspor

GOL - Galatasaray Gomis'in 23. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray'ın 11'i...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Hakan, Tolga, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Sinan, Gomis

Yedekler: Carrasso, Eray, Serdar, Ahmet, Yasin, Eren, Belhanda, Linnes, Donk, Koray, Latovlevici, Feghouli

Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçı da kazanan Galatasaray ikinci yarıya moralli başlamak istiyor. İlk maçta Süper Lig'de Terim ile Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray ardından Türkiye Kupası'nda Bucaspor'u 3-0 ile geçti. Sarı-kırmızılı takım Terim'le 3. hazırlık maçında Hagi'nin takımı Viitorul'u 2-0 yendi.

Galatasaray'da eksik yok

Babasının vefatının yıl dönümü nedeniyle Fransa'ya giden Bafetimbi Gomis Antalya'ya döndü ve maçta forma giyecek. Galatasaray'da Emrah Başsan ve Tarık Çamdal ikilisi ise Fatih Terim tarafından Antalya kampına dahil edilmemişti.

İlk hazırlık maçını kazandı!

Viitorul'u yendiği maçta Fatih Terim sahaya Eray, Linnes, Koray, Ahmet, Latovlevici, Donk, Selçuk, Tolga, Sinan, Yasin ve Eren 11'i ile başlamıştı. İkinci yarıda ise sakatlığı geçen Mariano, Denayer, Serdar Aziz, Hakan Balta, Maicon, Belhanda, Ndiaye, Feghouli ve Rodrigues oyuna dahil oldu. Galatasaray'ın golleri 60. dakikada Rodrigues ve Horj (KK) attı.

Mariono ve Rodrigues döndü

Galatasaray'da sakatlıkları sona eren Brezilyalı sağ bek Mariano ve Rodrigues Viitorul maçında sonradan oyuna girdi. İki oyuncu da Kayserispor ile oynanacak Süper Lig maçında oynayacak duruma geldi.