Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galler Millî Takım menajerliğini Ryan Giggs sürdürecek. Kasım ayında Sunderland'i çalıştırmak için görevden ayrılan Chris Coleman'ın yerine geçici olarak görev yapan Giggs, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLANDI

Galler Futbol Federasyonu da yeni görevlendirmeyi sosyal medya hesabına yüklediği video ile duyurdu.

Coleman'ın yardımcısı Osian Roberts, Galler'in iski golcüsü Craig Bellamy ve Mark Bowen'ı geride bırakarak göreve getirilen Giggs, 1991 ile 2007 yılları arasında Galler Millî Takım formasını 64 kez giydi. O dönemde Giggs, hazırlık maçlarında oynamadığı için eleştirilmişti.

MOURINHO GELİNCE MANU'DEN AYRILDI

2013-14 sezonunda David Moyes'in kovulmasının ardından son 4 lig maçında Manchester United'ı çalıştıran Giggs, sonraki 2 yıl Louis van Gaal'in yardımcılığını yaptı. Jose Mourinho'nun gelişinin ardından da Manchester United'dan ayrıldı.