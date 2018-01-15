Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımda Fatih Terim'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından öz güven kazandığını söyledi.

Sinan, Antalya kampında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u 5-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Igur Tudor döneminde fazla forma şansı bulamayan Sinan, Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından maçlara daha rahat çıktığını belirterek, "Öz güvenim geri geldi. Önümüzde uzun bir maraton var. İnşallah takıma katkı sağlayabilirim." ifadelerini kullandı.

İlk 45 dakikasında forma giydiği Tuzlaspor maçı hakkında da görüşlerini aktaran 24 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bizim için her hazırlık maçı önemli. Önümüzde bir kupa maçı var. İlk yarıyı 5-0 önde tamamladık. İkinci yarıda arkadaşlarım iyi bir performans sergiledi. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kupa maçında en iyi performansı sergilememiz lazım. Bugün hiç kimsenin sakatlanmaması da önemliydi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Sinan Gümüş, 8 Ocak'ta başlayan Antalya kampının soğuk havaya rağmen verimli ve neşeli geçtiğini belirtti.

Sinan'a doğum günü kutlaması

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün doğum günü kutlandı.

Kendisi için getirilen pastadaki mumları üfleyen ve bu jest için teşekkür eden Sinan, "24 yaşıma girdim. Galatasaray'daki 3. doğum günü kutlamam. İnşallah daha çok kutlamalar olacak. Hepinizden Allah razı olsun." diye konuştu.