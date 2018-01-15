Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanın tamamlandığı bildirildi.
İstanbulspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.