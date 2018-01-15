Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Fenerbahçe için tarihî bir seçim olacak. Çünkü şu an sadece tek aday olsa da, çekişmeli bir seçim olacağını düşünüyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimi olacak. Kazanmak için her şey mübahtır yaklaşımıyla olmayan, sağlıklı, şeffaf, kavgadan beslenmeyen ve kongre üyelerinin de hangi adayın Fenerbahçe'ye uzun vadede ileri taşıyabileceğini düşünerek oy verecekleri bir seçim olsun."

Seçilmeleri halde yönetim olarak yapılacak atılımlara çalıştıklarını da belirten Ali Koç, "Biz adaylığımızı açıkladıktan sonra ‘seçilseydik ne yapardık’ üzerine çalıştık. Çağın gerekliliklerine göre yönetilen bir spor kulübünün kurumsal yapısı nasıl olmalı, altyapı nasıl yönetilmeli, scouting ekibi nasıl kurulmalı bunları inceledik. Önemli liglerdeki önemli kulüpleri ziyaret ettik. Fenerbahçemizin bu alanlardaki mevcut durumu ne, dünyanın önde gelen kulüplerindeki mevcut durum ne; anlamak için karşılaştırmalar yaptık. Spor ile alakalı konferanslara gidiyoruz, gündemi en yakından takip ediyoruz." diye konuştu.