Türkiye Gazetesi

M. Emin Kılıç

Fenerbahçe sezon başından beri sakatlık kâbusundan kurtulmuş değil. İlk yarı boyunca sadece 7 oyuncunun sakatlık yaşamadığı sarı-laciverltlilerde, İstanbulspor’la oynanacak kupa maçı öncesi yine 6 eksik bulunuyor. Şener, Neto ve Janssen’in tedavileri devam ederken, adalesinde çekme olan Hasan Ali ve sakatlıktan yeni çıkan Mehmet Ekici ile Dirar bu maçta riske edilmeyecek. Teknik heyet ile sağlık ekibi koordineli bir çalışma yürütecek sakatlıkların önüne geçmeye çalışırken, Aykut Kocaman da oyuncularına kendilerine dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Tüm futbolcular için eksiklerine yönelik yeni programlar hazırlanırken, Kocaman herkesten çalışmalarını eksiksiz yapmalarını, uyku ve beslenme düzenlerine de dikkat etmelerini istedi.

İrfan Can harekâtı

Elindeki oyuncuları sağlıklı ve yüksek formda tutmaya çalışan Aykut Kocaman, transfer beklentisinden de vazgeçmiş değil. Tecrübeli teknik adam her ne kadar mevcut kadronun çok güçlü olduğunu söyleyip şampiyonluk inancını vurgulasa da özellikle Ozan’ın yerine yeni bir isim istediği aşikâr. Bu doğrultuda ön plana çıkan isim ise Başakşehir’de fazla şans bulamayan İrfan Can Kahveci. Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarının yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncu için Aykut Kocaman’ın onay vermesi üzerine teklif yapan sarı-lacivertliler, Başakşehir’den cevap bekliyor. Abdullah Avcı’nın onay vermesi hâlinde bu transferin gerçekleşeceği belirtiliyor. Bu arada Fenerbahçe’nin son 14 sezonun 8’inde ara transferi boş geçtiğini de hatırlamak lazım.

RvP bekleniyor

Fenerbahçe, Robin van Persie’den kurtulmak için sayıyor. Hollanda’da sağlık kontrolünden geçen RvP, Feyenoord ile sözleşme için detayları görüşüyor. Transferin bugün açıklanması ve Fenerbahçe’nin de Elif Elmas’ı kadroya dâhil etmesi bekleniyor.

Yedeklere fırsat

Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında İstanbulspor’a misafir olacak Fenerbahçe’de Aykut Kocaman sahaya yedek ağırlıklı bir kadro sürecek. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertlilerin sahaya Erten, Isla, Neustadter, Skrtel, Serhat Kot - Mehmet Topal, Oğuz Kağan - Samed, Alper, Aatıf - Soldado muhtemel 11’iyle çıkması bekleniyor.

Kameni altyapıda

Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni oğlunu Fenerbahçe’nin altyapısına yazdırdı. İdmanlardan fırsat buldukça oğlunun çalışmalarını izleyen Kameni ileride oğlunun futbolcu olmasını ve Fenerbahçe forması giymesini istediğini ifade etti. Eski futbolculardan Rapaiç’in oğlu da altyapıda forma giyiyor.

Ben sınıf atladım

Fenerbahçe’nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, sarı-lacivertli kulübün kendisi için büyük bir değişim olduğunu söyledi. Cagliari gibi küçük bir kulüpten Fenerbahçe’ye transfer olduğunu hatırlatan Şilili “Bu sadece futbol olarak değil her anlamda hayatımı değiştiren bir adım oldu. Bu sebeple çok mutluyum” ifadesini kullandı.

Valbuena akıllandı

Sezonun ilk yarısında 6 gol, 13 asistle Fenerbahçe’de skora en çok katkı yapan isim olan, ancak oyun disiplinine uymayınca kendini yedek kulübesinde bulan Mathieu Valbuena hatasını idrak etti. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımın bir parçası olmasını istediği Fransız yıldız uyarıları dikkate almaya başladı. Kocaman’ın yakından ilgilendiği Valbuena, idmanlarda hocasının isteklerini yerine getirmeye başladı. Kocaman da “Büyük bir kazanma hırsı var. Saha içerisinde tekme yiyor yine kalkıyor. Çabası takdire şayan” sözleriyle , oyuncusunun bu performansından son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Valbuena, aynı süreci yaşadığı Ozan Tufan’dan farklı davranarak profesyonelliğini ortay koymuş oldu.

Sarmaldan çıkmalıyız

Kongre üyeleriyle bir araya gelen F.Bahçe’nin başkan adayı Ali Koç, “Tarihi ve çekişmeli bir seçim olacak. Kazanmak için her şey mubahtır şeklinde olmayan sağlıklı, şeffaf, kavgadan beslenmeyen adaylar Fenerbahçe için gelecekte ne yapacaklarını anlatacak. Seçilseydik ne yapardık diye uzun süredir çalışıyoruz. Kurumsal yapı nasıl olmalı, altyapı nasıl yönetilmeli, scouting ekibi nasıl kurulmalı bunları inceledik. Bundan sonraki süreçte şubat ortasında resmî olarak sahaya inip temaslara başlayacağız. Bugüne kadar mali anlamda hep günü kurtarma noktasında kalındı ve bugün mali anlamda zor durumdayız. Bu sarmaldan çıkmamız gerekiyor” açıklaması yaptı.