Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın dünyada büyük yankı uyandıran sloganı ‘Come to Beşiktaş’ yeni bir iletişim kampanyasına dönüştü. Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında Başkan Fikret Orman, kampanyayla ilgili bilgiler verdi. ‘Come to Beşiktaş’ın taraftarın bulduğu bir kampanya olduğunun altını çizen Orman “Bunu dünyada önemli bir proje hâline getirdik. 1,2 milyar insana ulaştı. Kampanyayı başka bir seviyeye taşımayı düşündük. Reklam, esas itibarıyla yurt dışı bazlı olacak. Avrupa’nın yanı sıra Azerbaycan, Katar, Malezya, Singapur, Çin, Cezayir, İran ve Irak’ta gösterilecek. Dünyada 100 milyon taraftara sahip olmak istiyoruz. Bunu yaparken de Hazreti Mevlâna Celâleddin Rumi’nin sözleri bize ışık tuttu. ‘Gel, gel yine gel. Ne olursan ol yine gel” ifadelerini kullandı.

Maçlar Çin’de yayınlanacak

Başkan Orman’ın sözlerinin ardından kampanya reklam videosu yayınlandı. Reklam filminde Beşiktaşlı yıldızlar Pepe, Quaresma ve Atiba’nın yanı sıra Everton’a transfer olan Cenk Tosun da yer aldı. Bu reklam filminin dünya çapında bütün ülkelerde yayınlanacağını söyleyen Orman, Şampiyonlar Ligi maçları ve sosyal medyada yayınlamak için kampanyaya 1 milyon avroluk bütçe ayırdıklarını söyledi. Globalleşme yolunda Beşiktaş’ın maçlarının Çin’den de canlı yayınlanacağını belirten Fikret Orman, bu kapsamda karşılaşmaların gündüz oynanması yönünde taleplerinin olup olmamasıyla ilgili gelen soruya, “İstedik ama olmuyor. Mesela kışın ortasında saat 20.30’da Osmanlıspor’la kupa maçı oynamamak için TFF’ye başvurduk ama yine gündüze alınmamıştı” diye cevap verdi.

Önceliğim pazarlama değil takım!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni kampanyanın ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Dün akşamki idmanda soruları cevaplayan tecrübeli teknik adam, kendisi için pazarlamadan önce takımın iyi olması gerektiğini belirterek golcü transferi için yönetime imalı bir mesaj göndermiş oldu. “Takım iyi olduğunda pazarlamak daha kolaydır” sözlerini kullanan Güneş, ‘Yeni transfer var mı?’ diye soran basın mensuplarına, takıma yeni katılan Gökhan Töre’yi gösterek “İşte orada” dedi.