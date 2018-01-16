Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolu adına dün önemli bir gündü. Barcelona gibi dünya devine giden millî oyuncumuz Arda Turan 2,5 yıllığına kiralandığı Başakşehir’e imza attı. “Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye söze başlayan Arda “Çünkü hayalime, şampiyonluk arzuma ışık tuttular. Atletico Madrid’e attığım imza günlerimi hatırlatıyor. İnanarak ve isteyerek geldim. Başakşehir’in vizyonuna ve organizasyonuna o kadar çok inandım ki. Hayatım boyunca en çok istediğim şeye futbol oynamaya geldiğim için çok heyecanlıyım. Futbol oynamayı çok özledim. Fizik olarak hazır değilim. Kondisyon için maç oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça hazır hâle geleceğim ve o zaman da bunun kararını hocam verecektir” diye konuştu.

Tekrar Avrupa’ya

Yeni takımıyla şampiyonluk yarışını da değerlendiren Arda Turan “Bu yarış, ligin kalitesini artıracaktır. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağımıza inanıyorum. Her karşılaşmaya hayatımızın en önemli maçı olarak çıkacağız” ifadesini kullandı. Bir sonraki hedefi konusunda da “Yeniden Avrupa’ya dönmek istiyorum. Ancak Başakşehir’den gitmek istiyorum. Burada başarılar kazanarak hayalime devam edeceğim” ifadesini kullandı.

10 milyon +bonus

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2,5 yıllık sözleşmenin detaylarını açıkladı: Arda Turan’a yarım sezon 2 milyon avro + bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon avro + bonus vereceğiz. Arda’nın satın alma opsiyonu Başakşehir’de. Eğer ki önümüzdeki sezon satılırsa bonservisinin yüzde 25’ini alacağız. Barcelona’ya ise herhangi bir ücret ödemeyeceğiz. Sadece şampiyon olursak 300 bin avro vereceğiz. (Dursun Özbek’in Arda Turan’ın maddi açıdan Başakşehir’i tercih ettiği yönündeki sözlerine ) Galatasaray’ın finansal problemleri var. Başkanları mücadele ediyor. Biz 4 yıllık takımız. Borcumuz yok. Şirket statüsüyle yönetiliyoruz. Hızlı reaksiyon alıp karar verebiliyoruz. Bu transferin de bitirilmesindeki en önemli sebep budur.

"Kulübüm kucak açarsa dedim"

Arda Turan “Türkiye’ye dönersem Galatasaray dışında oynamam demiştin, ne değişti” sorusuna “Kulübüm bana kucağını açarsa diye başlayan bir cümleydi” cevabını verdi.

"Benim kimseyle meselem yok"

Problem yaşadığı ve sonrasında sert göndermeler yaptığı Fatih Terim’in kendisiyle ilgili “Allah herkesin yolunu açık etsin” sözlerine “Benim de kimseyle bir meselem yok, herkese başarılar diliyorum” dedi, adını anmadı.

"Başka zaman konuşuruz"

G.Saraylılar’ın tepkisi de sorulan Arda “İnsanların duygusallığını anlıyorum ama bu transfer için çok emek verdiler. Kulübümdür, başımın üstünde yeri var. Başka zaman konuşuruz” cevabını verdi.