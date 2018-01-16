Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hendek Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 13 ilden 1350 sporcu katılırken İhlas Koleji 17 sporcu ile mücadele etti. İhlas Koleji sporcuları yaptıkları 54 karşılaşmanın 30’undan galip ayrılırken, Abdulkadir Aslan, Fatih Hamza Çoban ve Emin Can İstanbullu kendi kategorilerinde şampiyon oldu. Turnuvada İhlas Kolejini temsil eden Furkan Macit, Taha Eyüp Gülçığ, Emre Balarısı, Emir Said Kızılkaya, Ahmet Berhan Keklik, Barkın Efe Koca Ahmet Baha Öksüz ve Elif Şişmanoğlu ise üçüncülük kazandı.

Turnuvaya kalabalık bir sporcu grubu ile katıldıklarını ifade eden İhlas Koleji antrenörü Kürşat Usda çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyledi. İhlas Kolejinde karateye yoğun ilgi olduğunu söyleyen Usda, “İlgiden dolayı oldukça memnunuz. Hedefimiz bundan sonraki turnuvalarda daha çok sporcu ile mücadele etmek” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ise antrenör Kürşad Usda’yı ve sporcuları kutladı. Okullarında karate kursları açtıklarını vurgulayan Yeltekin, çok sayıda öğrencinin bu kurslara devam ettiğini söyledi. Karate kursları dışında birçok alanda kulüpler açtıklarını sözlerine ekleyen Yeltekin, öğrencileri bu kulüplere katılımları için teşvik ettiklerini belirtti.