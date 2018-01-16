Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de Arda Turan'ın transferi sonrasında Hollandalı futbolcu Elia'nın yedek kulübesine oturması bekleniyor.

Millî futbolcuyu, formunun zirvesine çıktığı sol kanatta oynatmak isteyen Abdullah Avcı'nın Mossoro ve Visca'yı ilk 11'den kesmek istemediği belirtildi. Arda'nın gelişiyle yedek kulübesinde bekleyeceği aktarılan Elia'nın oynamama olasılığından dolayı rahatsız olduğu ifade edilirken ilerleyen haftalardaki kadro tercihleri oyuncunun Başakşehir'deki geleceğini netleştirecek.

KERİM FREI SIK SIK OYNAMIŞTI

Sezon başında oynadığı karşılaşmalarda dikkat çeken bir performans sergileyen Elia, sonrasında ise düşüşe geçmişti. Abdullah Avcı, Elia'nın formsuzluğu sebebiyle Kerim Frei'a da sıklıkla forma şansı vermişti.