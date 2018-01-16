Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer için dört koldan saldıran Fenerbahçe'de Süper Lig'den sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu İrfan Can Kahveci'yi listesine aldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman'm isteği doğrultusunda sarı-lacivertli yönetim, İstanbul temsilcisiyle temasa geçti.

Kanarya, 22 yaşındaki orta saha için Başakşehir'in kapısını, yarım sezon için 500 bin Euro kiralama ücreti ve 1 milyon Euro satın alma opsiyonu olmak üzere bir paket teklifle çaldı.

Abdullah Avcı'ya bağlı

Başakşehir ise takımda fazla forma şansı bulamayan İrfan Can için F.Bahçe'ye olumlu dönüş yaptı. İstanbul temsilcisi, Arda Turan'ın gelişiyle forma şansı daha da azalan İrfan Can için son kararı Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan gelecek yanıt sonrasında vereceğini de iletti. 10 numara, merkez orta saha ve sol kanatta da oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, Avcı'nın onay vermesi durumunda ligin ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek.

(Açık Mert Korkusuz)