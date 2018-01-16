Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore, Pyeongchang’da yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Olimpiyatlara geri sayım devam ederken Rus sporcuların olimpiyatlara SSCB sembollerini kullanarak katılabileceği ifade edildi. Atletlerin Rus bayrakları ve diğer sembolleri kullanmalarının yasaklanması nedeniyle sporcuların SSCB sembolleri ile olimpiyatlara katılması önerildi. Rus atletlerin SSCB sembolü ile olimpiyatlara katılıp katılamayacağına ilişkin nihai karar Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Rusya Millî Takımı’yla ilgili özel komisyon tarafından verilecek. Bazı modacılar ise Kış Olimpiyatları’na katılacak olan sporcular için şimdiden çeşitli kıyafetler tasarladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 5 Aralık’ta yapılan testlerde sporcuları doping kullandığı belirlenen Rusya’yı olimpiyatlardan men etmişti. Doping testleri temiz çıkan sporcuların ise ancak bağımsız olarak olimpiyatlara katılmasına izin verilmişti.