Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 16. turu rövanş maçında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Trabzon’a avantajlı geldiklerini belirterek, "Tur atladığımız için mutluyum. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. İlk maçta kazandığımız 1-0’lık skor buraya gelirken bizim için bir avantajdı. Bunu çok doğru kullandık. Trabzonspor’un stresli olacağını tahmin edebiliyorduk ama bu kadarını tahmin etmiyorduk. Golü bulmamız oyunu biraz daha ofansif hale getirdi. Sadeci 30 ile 40 arası bocaladık. İlk yarı 1-0 önde kapattık. Baskı yiyeceğimizi düşünüyordum ama bu biraz fazla sürdü. Baskıyı yerken de pozisyonlar bulduk. Sonuçta maç 1-1 bitti. Seyir zevki yüksekti. Her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Biz tabii geçen senenin kupa şampiyonu olarak geldik. Yolumuza devam ediyoruz. Bu bizim için sevindirici. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş bir birliktelik ve takım birliği ile sahada oldular. Yolumuza bakacağız" dedi.

Bu skor pazar günü iki takım arasında oynanacak olan maçı nasıl etkiler sorusuna ise Özdilek, "Bilemiyorum. Biz her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz. Ligde Trabzonspor çok ciddi bir çizgi içerisinde, sadece bizim maç değil bütün maçlar çekişmeli ve zorlu geçecek. Bizim bulunduğumuz yer bizim açımızdan sağlıklı değil ligde, kazanma odaklı oynayacağız. Mücadele gücü yüksek bir maç oynayacağız. Bizim amacımız kazanmak olacak. Trabzonspor çok iyi bir takım çok iyi oyuncuları var. Abdulkadir için ayrı bir parantez açmak lazım. Ülke adanı önemli bir yetenek geliyor" şeklinde konuştu.