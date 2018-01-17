Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının cevabı haberimizde. Türkiye Kupası son 16 turu 2. maçında Osmanlıspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk maçında Beşiktaş kendi evinde oynadığı maçta Osmanlıspor'u 4-1 yenerek avantajı eline almıştı. Osmanlıspor'un sahasında avantajını kullanarak turu geçmeyi planlayan Beşiktaş, kendi evinde çeyrek final bileti kovalayan Osmanlıspor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 20:30'da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın şifresiz canlı takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde. Peki Osmanlıspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Osmanlıspor ile Beşiktaş'ın Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesi 17 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Müsabaka ATV kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak. 19.626 kişi kapasiteli Osmanlı Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak.

Osmanlıspor - Beşiktaş maçı sakat, cezalı oyuncular

Ev sahibi takımda Anıl Karaer kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamazken, yeni transfer Ceyhun Gülselam ve Tiago Pinto da sakatlıkları nedeniyle oynayamayacaklar. Beşiktaş'ta ise Atınç Nukan sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Osmanlıspor - Beşiktaş maç sonuçları

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın tamamını Beşiktaş kazanırken oynadıkları hazırlık maçı ise 2-2 berabere bitmişti. İşte Osmanlıspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maç...

09/05/09 TSL Osmanlıspor 1 - 4 Beşiktaş (0 - 1)

25/09/09 TSL Osmanlıspor 0 - 3 Beşiktaş (0 - 1)

07/03/10 TSL Beşiktaş 3 - 0 Osmanlıspor (1 - 0)

09/10/15 HAZ Beşiktaş 2 - 2 Osmanlıspor (1 - 1)

21/12/15 TSL Osmanlıspor 2 - 3 Beşiktaş (2 - 1)

15/05/16 TSL Beşiktaş 3 - 1 Osmanlıspor (2 - 0)

16/01/17 TSL Osmanlıspor 0 - 2 Beşiktaş (0 - 1)

03/06/17 TSL Beşiktaş 4 - 0 Osmanlıspor (2 - 0)

17/12/17 TSL Beşiktaş 5 - 1 Osmanlıspor (2 - 0)

28/12/17 TÜK Beşiktaş 4 - 1 Osmanlıspor (2 - 0)

Öte yandan son 10 yılda, İrfan Buz ile Şenol Güneş 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçların tamamını Şenol Güneş yönetimindeki takımlar kazandı.



Osmanlıspor - Beşiktaş ilk maçı kaç kaç bitti?

İki takım arasında oynanan ilk maçı Beşiktaş sahasında 4-1 kazanmıştı. Beşiktaş'a ilk maçta galibiyeti getiren golleri Avdija Vrsajevic kk, Alvaro Negredo, Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma atarken, Osmanlıspor'un tek golü Souleymane Doukara'dan gelmişti.

Osmanlıspor bu turu geçebilmesi için sahasında Beşiktaş'ı en az 3-0 yenmesi gerekiyor. Beşiktaş bir gol atarsa, Osmanlıspor en az 5 gol atmak zorunda kalacak. 4-1'lik skorda maç uzatmalara giderken 5-2 ve daha gollü üç farklı mağlubiyetlerde dahi Beşiktaş tur atlayacak.