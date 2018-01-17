Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisar Belediye Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı sürüyor. Dün oynanan rövanş maçlarının ardından Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe, çeyrek finale adını yazdırmayı başardı. Bugün ise oynanacak 3 maç yine futbol severler tarafından heyecan içerisinde takip edilecek. Günün ilk maçında Akhisar Belediye, ilk maçta 2-1 yenildiği Boluspor ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Manisa temsilcisi, Boluspor karşısında gol veya goller bularak çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Boluspor ise ilk maçta elde ettiği avantajlı skoru koruyarak rövanş maçında güçlü rakibinden turu getirecek skoru kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Peki bu zorlu Akhisar Belediye Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? Akhisar Bolu maçı A2 TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Akhisar Bolu maçını internetten A2 TV şifresiz canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterlidir. İşte detaylar...

Akhisarspor - Boluspor maç sonuçları

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 resmi maçta Akhisarspor 1, Boluspor 2 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

28/11/10 TF1L Boluspor 3 - 3 TM Akhisarspor (1 - 1)

24/04/11 TF1L TM Akhisarspor 1 - 0 Boluspor (0 - 0)

24/09/11 TF1L Boluspor 2 - 1 TM Akhisarspor (1 - 0)

04/02/12 TF1L TM Akhisarspor 0 - 0 Boluspor (0 - 0)

28/12/17 TÜK Boluspor 2 - 1 TM Akhisarspor (0 - 0)

Öte yandan Son 10 yılda, Okan Buruk ile Sait Karafırtınalar 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Sait Karafırtınalar yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.



Akhisarspor - Boluspor sakat, cezalı futbolcular

Ev sahibi takımda Kadir Keleş, Fatih Öztürk sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler. Misafir takımda ise eksik oyuncu bulunmamaktadır.

Boluspor, Akhisar karşısında hangi sonuçla tur atlar?

İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Boluspor'a, Akhisarspor karşısında tur atlayabilmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetiyor.

1-0'lık Akhisarspor galibiyetinde ev sahibi takım tur atlarken 2-1'lik skorda uzatmalara gidilecek. 3-2 veya daha gollü tek farklı mağlubiyetlerde ise Boluspor gülen taraf olacak.

İlk maçı Boluspor evinde kazanmasını bildi



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

İLK MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada İrfan Başaran’ın ceza sahası dışından şutunda top yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Boluspor defansının yaptığı hatada topu alan Olcan Adın’ın pasında ceza sahası içinde Muğdat’ın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı.

63. dakikada orta sahada kaptığı topla ceza sahasına giren Muğdat’ın sert şutunda top ağlara gitti. 0-1

69. dakikada, Melih’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guido’nun sert şutu üstten auta çıktı.

85. dakikada Caner’in sol kanattan ceza sahasına ortasında ters vuruş yapan Kadir Keleş, topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

88. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde Melih’in sert şutu direğe çarparak filelerle buluştu. 2-1

KÜNYE

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Samet Çavuş xx, İbrahim Bozbey xx

Boluspor: Mahmut Taşkıran xx, Göksu Alhas xx, Pedro Franco xx, Mamadou Diarra xx, Caner Cavlun xx, Burak Asan xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 71 xx), Özgür İleri xx, İrfan Başaran xx (Furkan Demir dk. 77 xx), Melih Okutan xxx, Guido Koçer xx (Akabueze dk. 84 ?), Rydell Poepon xx

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Furkan Şeker, Cengiz Umut Meraş, Mutlu Güler

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Teleset Mobilya Akhisarspor: Bora Bork xx, Alper Babacan xx, Mustafa Yumlu xx (Orhan Taşdelen dk. 45 xx), Caner Osmanpaşa xx (Sissoko dk. 67 xx), Kadir Keleş xx, Eray Ataseven xx, Aykut Çeviker xx, Soner Aydoğdu xx, Olcan Adın xx, Muğdat Çelik xxx (Onur Ayık dk. 76 xx), Ioan Hora xx

Yedekler: Lukac, Halil Yeral, Barbosa

Teknik Direktör: İrfan Saraloğlu

Goller: Muğdat Çelik (dk. 63) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Kadir Keleş (dk. 85 k.k), Melih Okutan (dk. 88) (Boluspor)

Sarı kart: Mustafa Yumlu, Soner Aydoğdu, Ioan Hora (Teleset Mobilya Akhisarspor), Mamadou Diarra, Ertuğrul Taşkıran (Boluspor)

Ahmethan Köse Boluspor’da



Boluspor, Fenerbahçe’nin genç forveti Ahmethan Köse’yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Boluspor, TFF 1. Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde kamp çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, transfer çalışmaları kapsamında Fenerbahçe’nin 20 yaşındaki forveti Ahmetha Köse’yi yıl sonuna kadar kiralayarak renklerine bağladı. Ligi ilk devresini 24 puanla 6. sırada tamamlayan Bolsupor ile anlaşan Ahmethan Köse, takımla birlikte Antalya’daki kampa katılarak çalışmalara başlayacak. Köse’yi renklerine bağladıkları için memnun olduklarını ifade eden Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, “Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ahmethan ile birlikte transfer dosyasını kapattık. İkinci devreye başlamadan önce bir kupa maçımız var. Kupa maçından sonra deplasmanda oynayacağımız Giresunspor karşılaşmasıyla da lige tekrar başlayacağız” dedi.