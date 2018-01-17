Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş golcü transferinde artık sona yaklaşıyor. Bu hafta içinde her şey netleşecek. Başkan Fikret Orman, transfer komitesi başkanı Umut Güner ve yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu dün akşam Londra’ya uçtu. Hedefte West Ham United forması giyen yıldız golcü Chicharito var. ‘Minik bezelye’ lâkaplı 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Leicester City’den Slimani, Arsenal’den Giroud, Wellbeck, Crystal Palace’tan Benteke ve Fiorentina’dan Babacar (menajeri Londra’da) Beşiktaş’ın görüşeceği isimler arasında yer alıyor. Taraftarlar heyecanla hangi yıldızın siyah-beyazlı formayı giyeceğini beklerken, Başkan Orman’ın şimdiden alternatif bir plan üzerinde durduğu öğrenildi.



Bütçe kısıtlıyor

Alternatif planın adı Demba Ba... Eğer istenen transfer gerçekleşmezse Senegalli yıldız yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Cenk Tosun transferinden dolayı gelecek paranın ilk 10 milyon avroluk taksidini kullanabilecek olan Beşiktaş, bu paranın büyük kısmını yeni golcü için harcayamayacak. Çünkü takımdaki futbolcuların ödemeleri, menajerlerin taksitleri bekliyor. Durum böyle olunca hesaplı bir transfer yapmak isteyen yönetim, bütçesine göre hareket etmek zorunda kalacak. Bütçenin üstünde rakamlar ortaya çıkarsa rota Demba Ba’ya dönecek. Şenol Güneş her ne kadar ‘gezen forvet’ istese de hazırda tutulan ve ekonomik olarak Beşiktaş’ı sarsmayacak olan Demba Ba yeniden Beşiktaşlı olacak..

Şampiyon olacağız

Ricardo Quaresma, Çin’e transfer olacağı iddialarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, “Ben Beşiktaş futbolcusuyum. 2018’de de şampiyon olacağız” paylaşımı yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar Portekizli yıldızın paylaşımına büyük ilgi gösterdi.

İçine sinmedi

Ricardo Quaresma Çin’den gelen teklifi gözü kapalı reddetti ama bir ihtimal daha var.. Shangai Senshua’dan gelen yıllık 7 milyon avroluk ücreti önemsemeyen Portekizli yıldızın, Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için bu kararı aldığı öğrenildi. Q7, Beşiktaş’ta kalmak istediğini söyledi ancak Beşiktaş kanadına ödenecek 15 milyon avroluk bonservis bedeli de göz ardı edilecek gibi değil. Quaresma’nın bölgesinde Lens ve Orkan Çınar’ın olması, Gökhan Töre’nin de takıma dönmesi üzerine yönetiminin Portekizli yıldızla son bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.