İlk çeyreği 29-25 geride bitiren temsilcimiz, Adams’ın üst üste bulduğu üçlüklerle öne geçti ve devreye 51-37 galip girdi. Clark’la skor üreten temsilcimiz Nymburk’un dış atışlarına rağmen son çeyreğe de 67-60 önde gitti. Rakibini yaklaştırmayan Kartal maçtan 91-80 galip ayrıldı. Beşiktaş’ta Strawberry 18 sayıyla galibiyette en skorer isim oldu. Diğer sonuçlar: Hapoel Holon-Pınar Karşıyaka: 93-95. EuroCup: Galatasaray Odeabank-Gran Canaria: 86-108.
Kartal rakip tanımıyor
17.01.2018 - 07:37 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 07:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. hafta maçında lider Beşiktaş Sompo Japan ağırladığı Çekya’nın Nymburk takımını 91-80 yenerek 8. galibiyetini aldı.
Etiketler : beşiktaş,beşiktaş basketbol,
536999 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/536999.aspx
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Takım
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
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Kardemir D.Ç. Karabükspor - Gençlerbirliği
20.1.2018
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Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor - Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
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7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
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6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4