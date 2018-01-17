Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk çeyreği 29-25 geride bitiren temsilcimiz, Adams’ın üst üste bulduğu üçlüklerle öne geçti ve devreye 51-37 galip girdi. Clark’la skor üreten temsilcimiz Nymburk’un dış atışlarına rağmen son çeyreğe de 67-60 önde gitti. Rakibini yaklaştırmayan Kartal maçtan 91-80 galip ayrıldı. Beşiktaş’ta Strawberry 18 sayıyla galibiyette en skorer isim oldu. Diğer sonuçlar: Hapoel Holon-Pınar Karşıyaka: 93-95. EuroCup: Galatasaray Odeabank-Gran Canaria: 86-108.