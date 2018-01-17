Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kalarak elendi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan kupanın son şampiyonu yeşil-beyazlılar çeyrek finale çıkan taraf oldu. Misarif ekip 24. dakikada öne geçti. Uzun topta Bourabia kafayla meşin yuvarlağı Ömer Ali Şahiner’in önüne indirdi. Esteban’ın kaleden çıktığını gören oyuncu topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 39’daki Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda kaleci Serkan başarılıydı. 50’deki Abdülkadir Ömür’ün şutunda yine Serkan sahnedeydi. 80. dakikada Trabzonspor eşitliği yakaladı. N’Doye’un vuruşunda top kaleci Serkan’dan döndü, Rodallega tamamlayan oyuncu oldu: 1-1. Kalan süredeki Trabzonspor atakları sonucu değiştirmeyince sahadan sevinerek ayrılan taraf Konyaspor’du.

Avantajı kullandık

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Maç öncesi oyuncularıma ‘İlk maçta alınan 1-0’lık skorun küçük de olsa avantajı var’ demiştim. Bunu doğru kullandık” dedi.



Akbaş sakatlandı

Zaten sol bek sıkıntısı çeken Trabzonspor’da dün de Mustafa Akbaş sakatlandı. Yaptığı koşu sırasında bir anda yerde kalan futbolcunun adalesinde yırtık oluştuğu öğrenildi. Bugün MR’ı çekilecek olan Akbaş’ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.