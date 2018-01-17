Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Kanarya’da şampiyonluk hesapları yapılıyor. Ki, bu hesapları yapan ve puanlara kafa yoran isim de teknik direktör Aykut Kocaman. Sezonun ilk yarısında kamuoyunda şampiyon ilan edilen Galatasaray’ın puan farkının suni olduğunu söyleyen ve zamanla haklı çıkan başarılı teknik adam 6 haftalık dilimi çok zorlu görüyor. Çünkü bu süreçte şampiyonluk yarışındaki rakipleri Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacaklar. Kocaman bu maçlarda yenilmeden en kötü beraberlikle sahada ayrılmayı hedefliyor. İlk 6 haftada en az 12 puan hedefleyen Kocaman, Saracoğlu’nda oynanacağı Göztepe, G.Birliği ve Alanyaspor maçlarını da 3 puanla kapatmaları gerektiği görüşünde.

YÖNETİMDEN ÖZEL PRİM

İkinci yarının ilk 6 maçında 8 puan alan sarı-lacivertlilerin rövanşlardaki baremi 12-13 puan olurken Aykut Kocaman, hedeflerine ulaşmaları hâlinde önlerinin açık olduğunu söylüyor. İkinci yarının ilk çeyreğinde ligin zirvesinde kopma beklemediğini oyuncularına anlatan Kocaman, 6 haftalık süreci maksimum puanla atlatmaları hâlinde zirveye yürüyecekleri periyoda girebileceklerini belirtiyor. F.Bahçe yönetimi de zorlu sürecin farkında ve ekstra motivasyon planında. Teknik direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelen yönetim, teknik heyetin isteği üzerine 6 haftalık maç periyodu için özel prim belirledi. Yönetim bu maçlarda alınacak her galibiyet için ayrı prim verecek. Maç başı 15 bin avro düşünülüyor.

İŞTE O KRİTİK MAÇLAR

Göztepe

Trabzon (D)

Gençlerbirliği

Başakşehir (D)

Alanya

Beşiktaş (D)

Ozan İspanya’da

F.Bahçe’de kadroda düşünülmeyen ve kampa götürülmeyen Ozan Tufan La Liga ekiplerinden Leganes ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibinin, Ozan Tufan’ı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katacağı öğrenildi. Satın alma opsiyonunun da 6 milyon avro civarı bir rakam olacağı belirtildi. İspanyolca dersleri de alan ve parayı değil (Katar 2 milyon avro) kariyeri adına Avrupa’yı tercih eden Ozan Tufan’daki bir diğer değişim ise menajeriyle ilgiliydi. Genç isim Ahmet Bulut’la yollarını ayırıp ünlü Arnavut menajer Fali Ramadi ile anlaşmaya vardı.