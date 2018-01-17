Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olimpiyat Stadı’nda oynanan maça Kameni, Yiğithan, Samed, Oğuz Kağan ve Fernandao gibi ligde pek fazla forma giyme şansı bulamayan oyuncularla başlayan Fenerbahçe, ilk maçtaki avantajın etkisiyle aslarını büyük oranda dinlendirdi. 90 dakika boyunca düşük bir tempoya sahne olan mücadelede Aykut Kocaman’ın takımına galibiyeti getiren gol 89’da frikikten geldi. Oyuna sonradan giren Giuliano’nun şık vuruyla maçı kazanan Fenerbahçe, bu sonucun ardından çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Ekici, kontrollü hazırlanıyor

Şanssız sakatlıklar yaşayan ve bir türlü istikrar tutturamayan Mehmet Ekici’ye sağlık heyeti tarafından koruma programı uygulanıyor. Ve ‘Yeni bir sakatlık olmasın’ diye oldukça hassas davranılıyor. Uzun bir sürenin ardından takımla birlikte çalışan Mehmet Ekici antrenmanlarda kontrollü olarak çalışıyor. Antrenman sonrası da sağlık heyetin kendisine verdiği kuvvet ve dayanıklılık çalışmasını yapıyor. Ekici 2-3 hafta daha kontrollü çalışacak.

170 bilet satıldı

İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanan kupa rövanş maçında Atatürk Olimpiyat Stadı tribünleri bomboş kaldı. Maç için sadece 170 civarında bilet satılırken bu biletlerin 20 tanesini İstanbulsporlular 150 tanesini ise Fenerbahçeliler satın aldı.



Elif Elmas nihayet

Elif Elmas, sarı-lacivertli formayla nihayet bir resmî maçta boy gösterdi. İstanbulspor ile oynanan kupa mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Makedon oyuncunun lisansı çıkartılırken, Robin van Persie 14 kişilik listenin dışarısında bırakıldı.



Talihsiz Yiğithan

Fenerbahçe’nin kiralanması konusunda Sparta Rotterdam’la anlaşmaya vardığı Yiğithan Güveli, İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. 17. dakikada Ali Dere’nin topla çıktığı pozisyonda çimlere takılarak yerde kalan oyuncu sol dizinden sakatlanarak sahayı sedyeyle ve gözyaşlarıyla terk etti.



Feyenoord RvP’yi bekliyor

Feyenoord Genel Direktörü Jan de Jong, Robin van Persie’yle aralarında anlaşma sağlandığını belirterek, “Biz, Van Persie ile anlaştık. Sadece oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasını bekliyoruz. Van Persie’ye kapımız her zaman açıktır” ifadelerini kullandı.