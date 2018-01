Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da sezona muhteşem bir başlangıç yaptıktan sonra sakatlık yaşayan Tolga Ciğerci, ilk olarak kampı değerlendirdi. Millî futbolcu, “Benim için her şey çok iyi geçiyor. Takım olarak da her şey çok iyi gidiyor. Kendimizi maçlara iyi hazırlıyoruz. Sezonun ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapacağız” dedi. Sakatlığının geçtiğini ve şu an sağlık durumumun iyi olduğunu ifade eden Tolga “Formum yerinde. Çok çalıştım. Hedefim 2’nci yarıda sakatlanmayarak ve her şeyi iyi yaparak takımıma yardım etmek. İdmanlarda sürekli çalışıyorum. Sürekli şut ve koşu çalışmaları yapıyorum. Geçen sezon da çok denedim. Geçen sene olmadı. Bu sene çektiğim bütün şutlar gol oldu. Umarım 2’nci yarıda da çektiğim bütün şutlar gol olur” diye konuştu.



Tudor’a teşekkürler

Borussia Mönchengladbach formasıyla Fenerbahçe’ye gol atan Tolga “Fenerbahçe’ye Kadıköy’de Galatasaray formasıyla da gol atabilirsem benim için mükemmel olur. Ama Kadıköy’de başarı ve 3 puan daha güzeldir. Zaten orada hedefimiz 3 puanla dönmek” açıklamasını yaptı. Fatih Terim ve Igor Tudor hakkında da konuşan Tolga “Her hocanın farklı bir düşüncesi var. Biri daha çok koşturur, biri ise daha çok futbol oynatır. Emekleri için Tudor’a çok teşekkür ediyorum. Fatih Terim’in nasıl bir futbol adamı olduğunu ve nasıl futbol oynattığını bütün futbol dünyası biliyor. Takım olarak kendimizi maçlara iyi hazırlamalıyız. Umarım her şey iyi gider ve ikinci yarıya öyle başlarız” dedi.

TOLGA’DAN KISA KISA...

Her oynamadığım maç için üzülüyorum.

En iyi performans gösterdiğim maç 2 gol attığım Sivasspor maçı.

En kötü maçım zaten yok.

Arda Ağabey çok büyük bir futbolcu ve Barcelona’da futbol oynamış bir isim.

Belki bir maçta 20 kilometre koşabilirim. Ama önemli olan takım oyununa katkı.