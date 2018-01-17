Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buca Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak diye merak edenler bu habere dikkat. Bucaspor-Galatasaray maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. Peki Bucaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda olacak? Futbol severlerin merakla beklediği maçın skoru ve kaç kaç bittiği yine golleri ve geniş özeti ile bu haberde olacak. Bucaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorusunun cevabı netleşti. Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Bucaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'la karşılaşacak.



Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki ilk maçı Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı. Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak. Bucaspor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.





Galatasaray'ın Antalya kampı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana konakladığı otelin golf sahasında ve göl kenarında yürüyüşle başladı. Son 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen yürüyüş sırasında futbolculardan Garry Rodrigues'in bir köpekten korkarak kaçtığı görüldü. Futbolcular, yürüyüşün ardından salonda basına kapalı yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Galatasaray, Antalya kampını yarın tamamlayacak.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI



26 ARALIK

Gençlerbirliği-Bursaspor: 1-0

Galatasaray-Bucaspor: 3-0

27 ARALIK

Giresunspor-Başakşehir

Kayserispor-Antalyaspor

Konyaspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-İstanbulspor

28 ARALIK

Boluspor-Akhisarspor

Beşiktaş-Osmanlıspor





SÜPER LİG'DE 18. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR?

21.01.2018 00:00 ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

21.01.2018 00:00 KASIMPAŞA A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

21.01.2018 00:00 BURSASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

21.01.2018 00:00 ATİKER KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

21.01.2018 00:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

21.01.2018 00:00 KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

21.01.2018 00:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

21.01.2018 00:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - EVKUR YENİ MALATYASPOR

21.01.2018 00:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ