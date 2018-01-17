Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPMG'nin Avrupa'da geçen sezonu şampiyon bitiren kulüplerin finansal değerlerini bir araya getirdiği rapor açıklandı... İşte detaylar:

30 BİN ORTALAMA

42 bin kapasiteli Vodafone Park'ta geçen yıl 30 bin ortalama ve yüzde 72'lik doluluk oranı yakalayan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelirin toplam gelirdeki yüzdesi 28 olarak açıklandı.

YILLIK ÜCRETTE BEŞİKTAŞ 7. SIRADA

2016-2017 sezonunda şampiyon olan takımlar arasında Beşiktaş, 70 milyon Euro maaş ödemesiyle 7. sırada yer alırken, stadyum doluluk oranında Bayern Münih, Chelsea, Benfica, Juve ve Feyenoord yüzde 90'ı aşmayı başaran kulüpler.

145 MİLYON EURO GELİR

2016-2017 sezonunda kasasına 145 milyon Euro koyan Kartal, bu gelirin yüzde 48'ini yayın hakkından, yüzden 39'unu ticari gelirlerden, yüzde 13'ünü ise kombine ve bilet satışından elde etti. UEFA gelirleri, toplam gelirinin yüzde 28'i olan Beşiktaş'ın 1.3 milyon Euro kâr ettiği tabloda en önemli veri; gelirler ve oyuncu ücretleri arasındaki yüzde. Gelirlerinin yüzde 48'i olan 70.3 milyon Euro'yu futbolcularına maaş olarak ödeyen Beşiktaş'ın takım değeri ise 120 milyon Euro.

KÂR REKORU BENFİCA'NIN

Avrupa'da geçen yıl en fazla kâr eden kulüp 44.5 milyon Euro ile Benfica oldu. 128 milyon Euro geliri olan Portekiz kulübü, evinde yüzde 81 doluluk oranı yakalarken, sezonun flaş ekibi Monaco da gelirlerini yüzde 86 artırdı ve kasasına 144 milyon Euro koydu. Monaco'nun sahadaki başarılarına karşın tribünlerinde doluluk oranı sadece yüzde 58'de kaldı.

EN YÜKSEK GELİR REAL MADRİD'İN

Geçen sezonu şampiyon bitiren kulüpler arasında Real Madrid, 671 milyon Euro ile ilk sırayı aldı. İspanyol devi, oyuncularına 406 milyon Euro yıllık ücret öderken yıl sonunda 21 milyon Euro kâr açıkladı. Santiago Bernabeu'da 68 bin taraftar ortalamasına oynayan Real Madrid, yüzde 85 doluluk orana ulaştı.

(Sabah)