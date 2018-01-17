Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih'in yıldız ismi Franck Ribery, yüzündeki yaranın kendisine ilham verdiğini açıkladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Ribery, "Bu yara, benim şimdiki karakterim ve gücümde bana büyük ilham verdi. Gittiğim her yerde insanlar bana bakıyor. Suratına bak ne kadar çirkin' diyor. Buna alıştım" dedi.

2 YAŞINDA TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Fransız oyuncu, henüz iki yaşındayken ciddi bir trafik kazası geçirmiş ve yüzüne 100 dikiş atılmıştı. Fransız futbolcu, bir dönem de Galatasaray forması giymişti.