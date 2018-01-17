Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye genç futbolcusu Yiğithan Güveli'den kötü haber geldi. Genç futbolcunun sol üst adalesinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi. Futbolcunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi...



Sarı-Lacivertli kulüp geçtiğimiz gün, Yiğithan'ın Sparta Rotterdam'a transferini açıklamıştı...



Kulüp yetkililerinden edinilen bilgi şöyle;



"Futbolcumuz Yiğithan Güveli’nin, İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR’ı çekildi. Yapılan tetkiklerde genç oyuncunun sol bacak hamstring kasında bulunan 3 kolundan birinin koptuğu ayrıca bu bölgede bir de kısmi yırtılma olduğu tespit edildi. Yiğithan’ın tedavisine başlandı."



Transferi iptal oldu



Skorer'in edindiği bilgiye göre; Advocaat'ın ısrarla takımda görmek istediği, transferi resmen açıklanan Yiğithan Güveli'nin transferi iptal oldu. (Skorer)

