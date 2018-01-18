Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Club Brugge'a transfer olması beklenen Denys Boyko, Belçika kulübüyle anlaşamadı ve Türkiye'ye döndü.

BOYKO'NUN İSTEKLERİ TRANSFERİ ÇIKMAZA SOKTU

Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro kazanan Boyko, devre arasına kadar olan 500 bin euroluk ödemesini aldı. Kalan 500 bin euroluk ödemesi için de Club Brugge ve Beşiktaş yarı yarıya anlaştı. Ancak Ukraynalı kaleci Club Brugge'la yaptığı son görüşmede Beşiktaş'tan alacağı maç başı 4 bin euroluk ücretini de isteyince işin rengi değişti. Belçika ekibi bu talebi reddedince Boyko da bu talebinde ısrarcı olunca transfer tıkandı.



YABANCI KONTENJANI NEDENİYLE VIDA'YA LİSANS ÇIKARTILAMADI

Ukraynalı kalecinin Beşiktaş'a dönüşü ise ciddi bir kriz doğurdu. Vida'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar yabancı kontenjanı sebebiyle yıldız oyuncunun lisansını çıkartamadı.

Siyah beyazlı yönetimin Boyko için alternatif teklifleri gündemine aldığı öğrenilirken Ukraynalı kaleciyle takımdan ayrılması yönünde tekrar bir görüşme yapılacağı belirtildi.