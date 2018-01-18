Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe’de orta sahanın durumu endişe veriyor. Ara transferde sol beke transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler Ozan Tufan’ı gönderme kararı alınca hesapları da değiştirmek zorunda kaldı. Robin van Persie’den boşalan yabancı kontenjanını Elif Elmas’la dolduran Fenerbahçe, eğer bir son dakika sürprizi yapmazsa sezonun yükünü Mehmet Topal ve Josef’in sırtına yüklemek zorunda kalacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, bu ikilinin uyumundan son derece memnun ancak sakatlık ya da ceza durumunda hocanın nasıl bir alternatif üreteceği merak konusu. Kocaman’ın bu bölgede kullanabileceği isim sayısı çok fazla görünse de performans ve tecrübeleri soru işareti.

Ekici bekleyişi

Aykut Hocanın ön libero için öncelikli alternatifleri Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin ve Elif Elmas. Ayrıca Alper Potuk da mecburiyet halinde bu bölgede kullanılabilecek bir diğer oyuncu. Ancak Mehmet Ekici’nin sık sık adale sakatlığı yaşaması, Oğuz Kağan’ın henüz çok genç ve tecrübesiz olması, Elif’in de gençliği bir yana 6 aydır maç yapmaması güven sarsıyor. Alper’in de savunma anlamındaki eksikleri Aykut Kocaman’ı düşündürüyor. Kocaman ve ekibi, Mehmet Ekici’nin bir an önce takıma katılmasını sağlamak için maksimum çaba harcarken, Oğuz Kağan ve Elif Elmas’la da yakından ilgileniyor. Tecrübeli teknik adam, takım savunması üzerine yaptırdığı idmanlarla da bu açığı minimuma indirmeyi hedefliyor.

Yiğithan şoke etti

Rotterdam’a kiralanan Yiğithan Güveli’nin giderayak sakatlanması sadece Fenerbahçe’de değil Hollanda’da da şok etkisi yaptı. Önceki gün Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor’la oynadığı karşılaşmada forma giyen ve sakatlanan genç stoperin yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Rotterdam’ın hocası Dirk Advocaat “Bu bana biraz garip geldi. Şimdi Fenerbahçe’nin bana başka bir oyuncu vermesi gerekecek” dedi. Hollanda’da 6 ay kiralık olarak forma giymesi planlanan Yiğithan bu haber sonrası adeta yıkıldı.

Yıldırım’a tepki

Muhalefetin gür sesi Hulusi Belgü, yine Aziz Yıldırım’a yüklendi. Belgü “İsmail Kartal, Pereira ve Advocaat dönemlerinde ara transferde düzgün birileri alınsa şampiyon olabilirdik” derken “Bu sezon da aynı şey geçerli ama Aziz Yıldırım seçim derdinde” eleştirisi yaptı.

Son aday Garmash

UEFA’yla imzalanan finansal fair play anlaşması Fenerbahçe’yi transfer çalışmalarından alıkoymuyor. Gündemdeki son aday Dinamo Kiev’in 10 numarası Denys Garmash. Fenerbahçe, 27 yaşındaki Ukraynalıyı kadrosuna katmak için Dinamo’nun kapısını çaldı.