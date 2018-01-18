Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Sezon başında transferde bir hayli bonkör davranan ve sattığı oyunculardan gelen parayı da tüketen Galatasaray yönetimi, şimdi takviyede zorlanıyor... Tarihin en büyük revizyonlarından birine gidilse de ödenen bazı bonservis bedelleri dudak uçuklatmış, Cedric Carrasso gibi anlam verilemeyen transferler de yapılmıştı. Neredeyse 40’ına merdiven dayayan kaleciyle sezonluk 600 bin avroya el sıkışılmıştı. Muslera’ya alternatif olarak düşünülen Fransız kaleci yalnızca 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Yani bir anlamda Carrasso’nun şu ana kadarki görüntüde maç başı 600 bin avroya tekabül ediyor. Carrasso yıllık ücretin, oynadığı maç sayısına oranına bakıldığında yeni transferler arasında ilk sırada yer alıyor.

Bedavaya spor

Fransız kalecinin en yakın takipçisi ise yıllık 3 milyon 850 bin avroluk sözleşmesi bulunan ve 12 maçta forma giyen Feghouli... Fatih Terim’in göndermek istediği 36 yaşındaki file bekçisi, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5-1 kazanılan Sivas Bld. maçı dışında forma giymedi. Diğer 2 kupa (Sivas Bld. ve Buca) maçında kaleyi koruyan Eray İşcan’ı bile kesemeyen Carrasso, sadece Florya’da idmana çıkarak, bir anlamda hem sağlık için spor yapıyor, hem de cebini dolduruyor.

Aslan, Buca deplasmanında

Galatasaray’da ikinci yarıya İzmir’den start veriyor. Devre arası kampının tamamlanmasın ardından ilk resmî maçına Türkiye Kupası’nda çıkacak sarı-kırmızılılar, Bucaspor ile karşılaşacak. Turun ilk maçını 3-0 kazanan G.Saray, bugün 20.30’da başlayacak karşılaşma öncesi oldukça rahat. Serkan Tokat’ın yöneteceği maç A Spor’dan naklen yayınlanacak.

Cengiz: Titanik’teyiz!..

Levent’te bir otelde düzenlenen davette, kulüp üyeleriyle bir araya gelen G.Saray başkan adayı Mustafa Cengiz ilginç konuştu: “Bakın size açıkça söylüyorum. Titanik’teyiz buz dağı yaklaşıyor, baloya devam etmeyin. Biz borç yönetimini yapacağız, bu müsrif gidişe son vereceğiz...”

Saha hibritlendi

Türk Telekom Stadı’nın zemininde zaman zaman ciddi problemler oluyordu. Yönetim harekete geçti ve tıpkı Beşiktaş ve F.Bahçe’nin yaptığı gibi Florya’dan sonra stadının zeminini hibrit çimle yenileme kararı aldı. Yenileme çalışmaları da hemen başladı. Çalışmaların ardından Galatasaray Futbol Takımı iç saha maçlarını hibrit çimde oynayacak. Toplam uzunluğu 4.000 km’yi bulan 30 milyon lifin stat zeminine çakılma işlemleri sürüyor.

Maraton başlasın

Bafetimbi Gomis sosyal medya hesabından, “Her zamanki gibi futboluma odaklandım ve Fatih Terim’den bol bol tavsiyeler aldım. Başarının anahtarı zorlu çalışmalardır. Kampta hazırlıklarla ilgili son dokunuşları yaptık. Şampiyonluk maratonu artık başlayabilir” paylaşımı yaptı.