Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hücuma dönük orta saha oyuncusu Nasri, Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor karşılaşmalarında birer gol attı. Yıldız oyuncu, Antalyaspor'un ligdeki 7 maçında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Süper Lig'de geçen sezon yakaladığı başarısının aksine bu yıl alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-beyazlılarda Samuel Eto'o'nun gol sayısı ilk iki sezonuna göre düşerken, flaş transfer Samir Nasri ile devre arasında Club America'ya transfer olan Jeremy Menez ise performanslarıyla beklentilerin oldukça altında kaldı.

SADECE 720 DAKİKA OYNADI

Antalyaspor'un, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer ettiği Fransız futbolcu Samir Nasri ise ligde ilk yarıda 8 kez ilk 11'de sahaya çıktı, toplam 720 dakika oynadı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten ayrılacağı konuşulan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, iç sahadaki Osmanlıspor, Kasımpaşa, Göztepe ve Fenerbahçe maçları ile deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında 90'ar dakika forma giydi.

MAÇ BAŞI 500 BİN EURO

Antalyaspor ile bonuslar hariç yıllık 4 milyon euro'ya anlaşan Fransız futbolcu takımda kalması halinde hiç forma giymese bile oynadığı 8 karşılaşma için maç başına 500 bin euro kazanmış olacak.