Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Riad Bajic'i sezon sonuna kadar kiraldı.

Riad Bajic Kimdir ?

Riad Bajic, Udinise'de oynayan futbolcu. 6 Mayıs 1994 doğumlu Bosna Hersekli futbolcu, ülkenin gelecek vaat eden isimlerinden.

Daha önce Konyaspor'da 2 sezon forma giyen Bajic, ülkesinin Zeljeznicar U19 takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.

Zeljeznicar'daki başarılı performansı sonrası Konya'nın dikkatini çene Bosnalı santrfor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Türkiye macerasına başladı.

Bosna Hersek U19 takımında forma giymeyen, U21 takımında 3 maçta gol atamayan Bajic; Bosna Hersek A Milli Takımı'nda ise henüz forma giyebilmiş değil.



(Beinsports)