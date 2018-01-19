Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu - Doha

Wesley Sneijder’i futbol hayatının son demlerinde kadrosuna katarak dünyanın dikkatini çeken Katar takımı Al Gharafa’nın teknik direktörlüğünü yapan Bülent Uygun, önümüzdeki sezon Türk oyuncu ve Türk antrenörler de transfer edeceklerini söyledi. Katar-Türkiye İş Forumu için Doha’da bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ziyaret ettiği Uygun, Katar’daki günlerini anlattı. Bu ülkede kendisinin bir ‘spor elçisi’ olarak bulunduğunu söyleyen Uygun “Hedefim 2022 Dünya Kupası’nı düzenleyecek Katar’da genç futbolcuları yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

Al Gharafa olarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başladıklarını belirten Bülent Uygun “Sneijder bize güç kattı. Aslında ABD ve Çin’den de teklifler vardı ama bizi tercih etti. İnşallah çok çalışarak takımımızı bu sezon yukarı sıralara çekip, sonraki senelerde şampiyonluk yolunda yürüyeceğiz” diye konuştu. Türkiye’den futbolcu transfer etme düşüncesini açıklayan Bülent Uygun “Sezon sonunda Türkiye’den iki iyi futbolcu transfer etmeyi düşünüyorum. Ayrıca hocalar bazında da transferler olacak, yeni sezonda Türk hocalar da buraya gelmiş olacak. 2022 Dünya Kupası sebebiyle Katar çekim merkezi olacak” dedi.