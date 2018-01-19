Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın dün İslam Slimani için yaptığı görüşme olumsuz geçti. Cezayirli yıldız için iki İngiliz kulübüyle yarışan siyah-beyazlılar, kulübü Leicester City’yi ikna edemedi. Slimani’nin Beşiktaş’a gelmeyi ve Şampiyonlar Ligi’nde forma giymeyi çok istediği biliniyor. Ancak yıldız golcüye iki sezon önce 30 milyon avro ödeyen Leicester City’nin, Watford ile anlaşmaya daha yakın olduğu öğrenildi. İlk etapta Newcastle United teklif yapmış, ardından devreye Beşiktaş girmişti. Fikret Orman’ın 10 milyon avroluk teklifi Slimani’yi Beşiktaş’a yaklaştırmıştı. Son olarak Watford’un yaptığı 12 milyon avroluk teklif planları bozdu. Başkan Orman dün olumsuz geçen görüşmenin ardından bugün Leicester City ile son bir defa daha masaya oturacak ve Cezayirli oyuncunun Beşiktaş’ta oynamayı istemesini koz olarak kullanacak.



Birbirinden pahalı

Slimani transferi gerçekleşmezse Beşiktaş’ın transfer listesindeki üç isim etrafında görüşmeler sürecek: Javier Hernandez, Diafra Sakho ve Khouma Babacar... West Ham United forması giyen ve Chicarito (Minik Bezelye) lâkabıyla tanınan Hernandez’in güncel piyasa değeri 18 milyon avro. Sözleşmesi ise 2020’de bitecek. Beşiktaş bu rakamı görüşmede aşağı çekmeye çalışacak ya da kiralık teklifinde bulunacak. Listedeki diğer isim olan Fiorentina’nın golcüsü Babacar’ın Londra’da bulunan menajeriyle bir görüşme yapılması bekleniyor. Ancak Senegalli yıldıza 17 milyon avro teklif eden Premier Lig ekibi Crystal Palace şu an transfere çok yakın. Diğer aday Sakho’nun şartlarını kulübü West Ham United’a soran Beşiktaş’ın “Bonservisi 10 milyon avro” cevabını aldığı ve satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapacağı öğrenildi.

Orkan bekleniyor

Beşiktaş sezon başında Gaziantepspor’dan transfer ettiği 22 yaşındaki Orkan Çınar’ı kiralamak üzere. Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’in ısrarla istediği Orkan için iki kulüp el sıkıştı. Genç oyuncu ‘Evet’ dediği takdirde sezonun ikinci yarısında yeşil-beyazlı formayı giyecek.

Yağmurda çalıştılar

Süper Lig’de pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sağanak yağmur altındaki antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, antrenmanı salonda yenileme çalışması yaparak tamamladı.