Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

G.Saray yönetimi giderleri kısmak için ince hesaplar yapıyor. Bu hesapların tam ortasında da takımın bel kemiği Badou Ndiaye bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Senegalli yıldızı sezon başında 7,5 milyon avro artı bonuslar karşılığında Osmanlıspor’dan kadrosuna katmıştı. Yapılan anlaşmaya göre tecrübeli oyuncu için eski kulübüne 25 maçta forma giyerse 750 bin avro, 50 maçta forma giyerse bir 750 bin avro daha ödenecek. Ndiaye ilk yarıda sadece lig maçlarında bile 17 maçın 16’sında forma giydi. 27 yaşındaki futbolcunun kaldığı takdirde ikinci yarı 25 maçı tamamlaması işten bile değil. Bu sebeple de Galatasaray’a 750 bin avro daha ödeme çıkacak. Şu süreçte her kuruşu hesaplayarak harcayan yönetim de Ndiaye’nin satışını tekrar masaya yatırdı.



Ada’dan ilgi var

Ortalama bir oyuncunun yıllık maaşı ya da bonservis bedeli kadar bonusu bulunan Ndiaye’ye İngiltere’den Stoke City, Crystal Palace gibi ekiplerin ilgisi devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim de Ada ile menajerler aracılığıyla nabız yoklamaya başladı. Teknik direktör Fatih Terim’in de 10 milyon avrodan yüksek bir fiyat teklif edildiği takdirde onay vereceğini bildirdiği Ndiaye satışından elde edilecek gelirle de kaliteli iki oyuncu takviyesi yapılabileceği ön görülüyor.

Çilek tarlası yapacağız!

Point Hotel’de kulüp üyeleriyle bir araya gelen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Görevimiz G.Saray’ı daha yukarı taşımak. Şampiyonluk halinde gelecek para 250 milyon lira. Bu parayı mutlaka kazanmalıyız. Finansal Fair Play herkesin dikkat etmek zorunda olduğu bir husus. Geçmişteki gibi çilek aramak yerine çilek tarlası yapalım, çileklerimizi toplayalım” diyerek altyapıya daha büyük önem vereceklerini söyledi. Yeni sponsorlarla anlaşmalar yapmaları gerektiğini belirten Özbek 2. defa sermaye artıracaklarını da ilave etti. Bu arada Özbek’in listesi belli oldu: Asil üyeler: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, Murat Atay, Ural Aküzüm. Yedek Üyeler: Mehmet Onultan, Cevat Genç, Burçin Aslan, Serdal Koç, Ozan Oral.